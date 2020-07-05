«Пусть Европа сама стоит на коленях». Автоэксперт поддержал Квята в отказе от акции против расизма

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал отказ пилота «Альфы Таурии» Даниила Квята встать на колено в поддержку Black Lives Matter.

— Я думаю, что у нас в спорте нормальные мужики, — цитирует Ермилина Nation News. — Это как неприятие ЛГБТ, тоже движение. Нас это не коснется. Это американская проблема, они там рабством веками занимались и Европа тоже. Пусть они и стоят на коленях, если им так хочется. А наш спорт все это не должно касаться по определению, такие акции нам не подходят.