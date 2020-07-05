«Пусть Европа сама стоит на коленях». Автоэксперт поддержал Квята в отказе от акции против расизма
Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал отказ пилота «Альфы Таурии» Даниила Квята встать на колено в поддержку Black Lives Matter.
— Я думаю, что у нас в спорте нормальные мужики, — цитирует Ермилина Nation News. — Это как неприятие ЛГБТ, тоже движение. Нас это не коснется. Это американская проблема, они там рабством веками занимались и Европа тоже. Пусть они и стоят на коленях, если им так хочется. А наш спорт все это не должно касаться по определению, такие акции нам не подходят.
Дополнительная информация:
https://nation-news.ru/536634-pust-evropa-sama-stoit-na-kolenyakh-avtoekspert-ob-otkaze-kvyata-ot-akcii-protiv-rasizma?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews