Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

26 августа 2025, 17:27

Против «Формулы-1» подали иск из-за разрыва контракта на проведение этапа в России

Алина Савинова

«Росгонки» обратились с иском в Высокий суд Англии и Уэльса из-за разрыва контракта на проведение «Гран-при России» в рамках «Формулы-1».

Как информирует ТАСС, об этом сообщила газета The Telegraph. Российскому информационному агентству в суде подтвердили подачу иска.

Отмечается, что российская сторона потребовала 50 миллионов за нарушение условий контракта и обвинила руководство «Формулы-1» в политизации спорта.

В марте 2022 года «Формула-1» разорвала контракт с промоутером «Гран-при России», который был рассчитан до 2025-го. Этап «Королевских гонок» в Сочи проводился ежегодно с 2014 по 2021 год.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Читайте также
Суд вынес приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Что нужно знать
Немцы отказались фотографироваться с россиянкой Багиян на Паралимпиаде
Лыжница Багиян выиграла вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии
У красно-белых катастрофа с обороной, в Карседо не верят, а Дзюба реально может помочь. Что происходит в «Спартаке», последние новости на 12 марта 2026
Захарова назвала намерение Европы дать Киеву ЯО сочетанием агрессии и глупости
Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде в Италии
Популярное видео
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Сочи»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Сочи»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
«Арсенал» — «Волга»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Волга»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 8 марта
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Перес и Боттас станут пилотами «Кадиллак» в следующем сезоне «Формулы-1»

Ферстаппен — о «Гран-при Нидерландов»: «Я надену шлем с оранжевым львом и специальные ботинки»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости