Против «Формулы-1» подали иск из-за разрыва контракта на проведение этапа в России

«Росгонки» обратились с иском в Высокий суд Англии и Уэльса из-за разрыва контракта на проведение «Гран-при России» в рамках «Формулы-1».

Как информирует ТАСС, об этом сообщила газета The Telegraph. Российскому информационному агентству в суде подтвердили подачу иска.

Отмечается, что российская сторона потребовала 50 миллионов за нарушение условий контракта и обвинила руководство «Формулы-1» в политизации спорта.

В марте 2022 года «Формула-1» разорвала контракт с промоутером «Гран-при России», который был рассчитан до 2025-го. Этап «Королевских гонок» в Сочи проводился ежегодно с 2014 по 2021 год.