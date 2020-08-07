Протест «Рено» удовлетворен, «Рейсинг Пойнт» лишился 15 очков и получил штраф в 400 тысяч евро

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о том, что стюарды удовлетворили протест «Рено» против «Рейсинг Пойнт».

Британская команда оштрафована на 400 тысяч евро, кроме того, она лишилась 15 очков в Кубке конструкторов сезона-2020 «Формулы-1».

«Рено» подавал протест, подозревая «Рейсинг Пойнт» в нелегальном использовании воздуховодов задних тормозов болида «Мерседес» 2019 года.

По итогам «Гран-при Штирии» оба болида «Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 200 тысяч евро и сняли с обоих пилотов по 7,5 очка. Также, команда получила предупреждение за использование нелегальной конструкции во время этапов «Королевских гонок» в Венгрии и Великобритании.