Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Протест «Ред Булла» на разработанную «Мерседесом» систему DAS отклонен

09:28

Стюарды «Гран-при Австрии» рассмотрели протест, поданный командой «Ред Булл» на «Мерседес».

Ранее «Ред Булл» обратился с протестом, заявив, что конструкция инновационной системы рулевого управления DAS не соответствует техническому регламенту. Рассмотрев обстоятельства дела, стюарды посчитали протест со стороны австрийской команды необоснованным. «Мерседес» сможет использовать систему DAS в дальнейшем по ходу сезона-2020, однако ФИА уже вынесла запрет на ее использование, вступающий в силу с 2021 года.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир