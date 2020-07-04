Протест «Ред Булла» на разработанную «Мерседесом» систему DAS отклонен

Стюарды «Гран-при Австрии» рассмотрели протест, поданный командой «Ред Булл» на «Мерседес».

Ранее «Ред Булл» обратился с протестом, заявив, что конструкция инновационной системы рулевого управления DAS не соответствует техническому регламенту. Рассмотрев обстоятельства дела, стюарды посчитали протест со стороны австрийской команды необоснованным. «Мерседес» сможет использовать систему DAS в дальнейшем по ходу сезона-2020, однако ФИА уже вынесла запрет на ее использование, вступающий в силу с 2021 года.