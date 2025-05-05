Протест «Ред Булл» против Расселла был отклонен судьями

Судьи отклонили протест команды «Ред Булл» против действий пилота «Мерседес» Джорджа Расселла в гонке «Гран-при Майами».

По мнению «Ред Булл», Расселл проигнорировал желтые флаги и не снизил скорость в зоне, где остановился «Кик-Заубер» Габриэла Бортолето. Однако данные телеметрии показали, что Расселл отпустил педаль газа примерно на 25%, что привело к снижению крутящего момента на 30% в зоне действия желтого флага. Хотя абсолютная скорость машины Расселла увеличивалась, она оставалась значительно ниже обычной гоночной скорости в этой зоне.

Судьи решили, что правила требуют снижения скорости относительно обычного гоночного темпа, и поэтому отклонили протест.