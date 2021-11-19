Протест «Мерседеса» по действиям Ферстаппена на «Гран-при Бразилии» отклонен

Протест «Мерседеса» на решение не расследовать действия пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена отклонен.

На «Гран-при Бразилии» голландский пилот жестко оборонялся от британского гонщика, что вынулило последнего выехать на обочину. Инцидент произошел на 48-круге минувшей гонки. Ферстаппен тогда сумел сохранить лидерство.

Судьи решили не расследовать действия голландца. Поэтому «Мерседес» подал прошение о повторном рассмотрении эпизода.

Отметим, что если бы протест приняли, а Ферстаппен получил бы несколько секунд штрафа за выдавливание противника с трассы, то в итоговом протоколе он мог бы опуститься со второго на третье место.

Напомним, Хэмилтон все равно стал победителем гонки. Напарник британца Валттери Боттас — на третьем месте.