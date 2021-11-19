Протест «Мерседеса» по действиям Ферстаппена на «Гран-при Бразилии» отклонен
Протест «Мерседеса» на решение не расследовать действия пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена отклонен.
На «Гран-при Бразилии» голландский пилот жестко оборонялся от британского гонщика, что вынулило последнего выехать на обочину. Инцидент произошел на 48-круге минувшей гонки. Ферстаппен тогда сумел сохранить лидерство.
Судьи решили не расследовать действия голландца. Поэтому «Мерседес» подал прошение о повторном рассмотрении эпизода.
Отметим, что если бы протест приняли, а Ферстаппен получил бы несколько секунд штрафа за выдавливание противника с трассы, то в итоговом протоколе он мог бы опуститься со второго на третье место.
Напомним, Хэмилтон все равно стал победителем гонки. Напарник британца Валттери Боттас — на третьем месте.
DECISION: Mercedes request to the right of review has been denied #F1— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) November 19, 2021
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