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Протест «Мерседеса» на итог «Гран-при Абу-Дуби» отклонен

21:23
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Стюарды «Гран-при Абу-Даби» завершили слушания по протестам, поданным командой «Мерседес» на итоги гонки. Было принято решение отклонить данную жалобу, сообщает Autosport.

«Несмотря на то, что машина 33 (Ферстаппен) на очень короткий промежуток времени оказалась впереди машины 44 (Хэмилтон), когда оба болида ускорялись и тормозили, она вернулась обратно и не была впереди в момент окончания периода машины безопасности», — говорится в решении стюардов.

За пять кругов до финиша с трассы вылетел канадец Николас Латифи («Уильямс»), из-за чего была выпущена машина безопасности.

В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причем сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В результате Ферстаппен на рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, обогнал Хэмилтона и завоевал чемпионский титул.

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Иван Шитик все материалы автора
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