Протест «Мерседеса» на итог «Гран-при Абу-Дуби» отклонен

Стюарды «Гран-при Абу-Даби» завершили слушания по протестам, поданным командой «Мерседес» на итоги гонки. Было принято решение отклонить данную жалобу, сообщает Autosport.

«The Stewards determine that although Car 33 did at one stage, for a very short period of time, move slightly in front of Car 44, at a time when both cars where accelerating and braking, it moved back behind Car 44 and it was not in front when the Safety Car period ended» — Autosport (@autosport) December 12, 2021

«Несмотря на то, что машина 33 (Ферстаппен) на очень короткий промежуток времени оказалась впереди машины 44 (Хэмилтон), когда оба болида ускорялись и тормозили, она вернулась обратно и не была впереди в момент окончания периода машины безопасности», — говорится в решении стюардов.

За пять кругов до финиша с трассы вылетел канадец Николас Латифи («Уильямс»), из-за чего была выпущена машина безопасности.

В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причем сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В результате Ферстаппен на рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, обогнал Хэмилтона и завоевал чемпионский титул.