Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на «Гран-при Италии». Он сошел с дистанции по ходу гонки.

«Нелепо, просто издевательство какое-то! — цитирует гонщика Autosport. — Я плохо стартовал, возникла пробуксовка колес. Мне пришлось убрать ногу с педали газа, поскольку я оказался в глубине пелотона. После этого я ехал в группе, в которой все использовали DRS, из-за чего было невозможно обгонять. Я ничего не мог сделать.

На рестарте у меня возникли проблемы с двигателем. Именно поэтому я и сошел. Не знаю, что именно случилось, но да, это двигатель. Я рад, что этот гоночный уик-энд закончился. Но в то же время я рад за «Альфа Таури». Оказывается, прошлогодняя машина «Ред Булла» не так уж и плоха!»

Победу в гонке одержал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.