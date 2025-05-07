Прост дал совет Норрису

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост поделился мнением о пилоте «Макларен» Ландо Норрисе, отметив, что тот допускает ошибки в общении с прессой.

«Чем чаще ты открываешься, тем более уязвимым становишься. Я высоко ценю Ландо как гонщика, но мой совет ему — быть сдержаннее и не демонстрировать слабость. Последствия могут быть серьезными. Так он формирует неверное представление о себе в команде.

Это важнее, чем кажется. От твоих слов зависит, как тебя воспринимают механики и инженеры. А еще есть медиа: сегодня они сильно влияют на соцсети. Если верить их оценкам, то Норрис бесперспективен, а Льюис Хэмилтон утратил мастерство.

Льюис всегда умел признавать ошибки, но, когда он делает это публично, это вредит его репутации. Люди начинают говорить, что он выдохся, хотя его победа в шанхайском спринте доказала обратное», — цитирует Проста L'Equipe.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.