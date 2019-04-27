Промоутер гонки Ариф Рагимов объяснил причину аварии пилота "Уильямс" Джорджа Расселла в первой тренировочной сессии уик-энда. Один из дренажных люков на городской улице Баку взлетел во время проезда машины.

– Проблема была не визуальная, проржавели крючки, которые держат люк снизу, – рассказал Рагимов. – Его расшатала проехавшая "Феррари", и "Уильямсу" не повезло. Конечно, мы принесли извинения команде. Да, где-то мы упустили, просмотрели. У нас 350 люков, в одном система не сработала. Слава богу, пилот не пострадал. Вероятно, после этих выходных они выставят некий счет. Расходы будут покрыты из страховки. Сколько это может стоить – сложно сказать, насколько я знаю, повреждено только шасси, не мотор.

Что точно – у нас достаточно средств, чтобы возместить ущерб за этот единичный случай. После инцидента мы еще раз просмотрели все люки и все, что может взлететь. Такие случаи происходят, но это не должно повлиять на проведение гонок в Баку. Городские трассы нужны "Формуле-1", игра стоит свеч. (Дмитрий Кузнецов)

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