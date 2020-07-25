Промоутер «Гран-при Бразилии» может подать в суд из-за отмены этапа

Промоутер «Гран-при Бразилии» Тамаш Рохоний высказал свое возмущение по поводу отмены этапа. «Формула-1» не будет проводить американские этапы в этом году и вместо этого проведет гонки в Европе.

— Отмена не стала сюрпризом, но мы не можем принять такое обоснование, — цитирует промоутера Motorsport. — Они говорят об уровне заражений в Бразилии, но это все равно, что сравнивать Калифорнию с Флоридой в такой стране с континентальными размерами, как Бразилия. Показатели по Сан-Паулу очень хорошие.

Соглашения с промоутерами подразумевают разрыв только в одном случае, а сейчас форс-мажора нет. Мы обратимся к юристам, потому что это огромные потери для муниципалитета и моей компании. Только в этом году государство потратило восемь миллионов долларов на переоборудование автодрома.