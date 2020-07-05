«Принимаю вынесенное мне наказание». Хэмилтон лишился места на подиуме по ходу «Гран-при Австрии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон лишился места на подиуме в «Гран-при Австрии». Действующий чемпион мира получил пятисекундный штраф за столкновение с Алексом Албоном.

— Мы могли бы вместе с Боттасом оказаться на подиуме. Мы с Албоном боролись, не могу поверить, что мы с ним столкнулись вновь, — цитирует Хэмилтона Sky Sports. — Мне кажется, это был гоночный инцидент. Впрочем, я не буду спорить с судьями, а сосредоточусь на будущих гонках. Я принимаю вынесенное мне наказание.