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«Принимаю вынесенное мне наказание». Хэмилтон лишился места на подиуме по ходу «Гран-при Австрии»

5 июля 2020, 19:27
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон лишился места на подиуме в «Гран-при Австрии». Действующий чемпион мира получил пятисекундный штраф за столкновение с Алексом Албоном.

— Мы могли бы вместе с Боттасом оказаться на подиуме. Мы с Албоном боролись, не могу поверить, что мы с ним столкнулись вновь, — цитирует Хэмилтона Sky Sports. — Мне кажется, это был гоночный инцидент. Впрочем, я не буду спорить с судьями, а сосредоточусь на будущих гонках. Я принимаю вынесенное мне наказание.

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