Президент ФИА высказался о ситуации на Ближнем Востоке перед стартом сезона «Формулы-1»

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал военный конфликт между США, Израилем и Ираном.

28 февраля вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по территории Ирана и объявили о начале военной операции против исламской республики.

«Как президент FIA, я мысленно со всеми, кого затронули недавние события на Ближнем Востоке. Мы глубоко опечалены гибелью людей и поддерживаем пострадавшие семьи и сообщества. Мы надеемся на спокойствие, безопасность и быстрое возвращение к стабильности», — написал Сулайем в социальных сетях.

Он также отметил, что FIA поддерживает тесный контакт с клубами-членами, промоутерами чемпионата, командами и другими коллегами, внимательно и ответственно следя за развитием событий.

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии должны пройти с 11 по 13 и с 18 по 20 апреля соответственно. Ближайшая гонка состоится в Австралии: свободные практики запланированы на 14 и 15 марта, 15 марта пройдет квалификация, а сам заезд на 58 кругов намечен на 16 марта.

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