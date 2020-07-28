Президент «Феррари»: «Мы доверяем Маттиа Бинотто, он способен начать новый цикл побед команды»

Президент «Феррари» Джон Элканн заявил, что доверяет руководителю команды, Маттиа Бинотто.

— В этом году мы менее конкурентоспособны из-за потери в мощности двигателя, — цитирует La Gazzetta dello Sport Элканна. — Сегодня мы закладываем фундамент для того, чтобы показывать результат и добиваться побед после вступления в силу нового регламента в 2022 году. «Феррари» полностью доверяет Маттиа Бинотто, у него есть все качества для того, чтобы начать новый цикл побед команды. Он работал в команде при Жане Тодте и Михаэле Шумахере и знает, как побеждать, а в следующем году ему предстоит работать с двумя молодыми и амбициозными пилотами.

За последние десять лет за нас выступали пилоты высокого уровня, чемпионы мира, как Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель, но когда ты уже побеждал, тебе сложнее сохранять терпеливость. Мы строим основу для долгосрочного проекта, что подтверждается подписанием контракта с Шарлем Леклером на пять лет. Мы одобрили перенос вступления в силу нового регламента на 2022 год, считаем это верным решением. В «Формуле-1» появится больше конкуренции, наши инженеры, механики и пилоты намерены проявить всю силу и креативность, чтобы вернуть «Феррари» на вершину. Я не видел такой сплоченности в команде за последние 10 лет.