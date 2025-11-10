Формула-1
10 ноября, 16:59

Элканн: «Пилотам «Феррари» нужно сосредоточиться на команде и меньше болтать»

Алина Савинова

Президент «Феррари» Джон Элканн назвал разочарованием этап в Бразилии для итальянской команды.

Оба пилота «Скудерии», Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, сошли с дистанции по ходу гонки. После неудачного выступления британец заявил, что в последнее время «живет в кошмаре».

«Этап в Бразилии был большим разочарованием. У нас есть механики, которые хорошо делают свою работу на пит-стопе. Благодаря нашим инженерам машина, безусловно, улучшилась. Остальное не на высоте», — приводит слова Элканна Sky Sport.

Президент «Феррари» также указал на то, что нужно делать пилотам команды для борьбы за второе место в Кубке конструкторов.

«Нашим пилотам важно сосредоточиться на «Феррари» и меньше болтать, потому что впереди важные гонки. Занять второе место в зачете конструкторов не является чем-то невозможным», — добавил он.

После Гран-при Бразилии «Феррари» опустилась на четвертое место в Кубке конструкторов. Команда уступает идущему на третьей позиции «Ред Булл» 4 очка, а расположившемуся на второй строчке «Мерседес» — 36 очков.

Формула-1
Феррари
  • hardcore f1 fan

    После смерти Маркионне у Феррари, похоже, выдернули последний стержень, державший всё это великолепие в куче. А Джон Элкан, ставший президентом по какому-то загадочному совпадению обстоятельств, уверенно доказывает, что не каждый наследник умеет водить корабль, особенно когда штурвал не игрушечный. Главная беда этих гениев в том, что они сделали из команды религию, а из ведра с болтами — святыню, к которой нельзя прикасаться без молитвы. Любая критика воспринимается как богохульство и карается с фанатичным усердием. P.S. Макс, если у тебя вдруг появится мысль залезть в это болото — срочно вылей себе на голову ведро холодной воды. Оно чище и полезнее.

    13.11.2025

  • Колобок Колобков

    Очитстите уже этот спам(((((((((((((( Спор о том что лучше- пежо или лада калина может вести только гомо сапианс с овощем...:scream:

    11.11.2025

  • xoxол сдoх - день неплох

    Если это убивает хохла, не вижу минусов.

    10.11.2025

  • морпех

    Согласен!

    10.11.2025

  • Millwall82

    ну еще бы, 4 на 4, полный привод. Тесть ценил классику и авто.

    10.11.2025

  • морпех

    Тесть умер в 2020 году,у него старенький Джип - Чероки был...года,наверное,2000...Кстати - неплохая машинка - и на охоту и на рыбалку_))

    10.11.2025

  • Millwall82

    цена-качество за 1,5 млн рублей?))) это сарказм?))) пхахаха.

    10.11.2025

  • Millwall82

    посади тестя за пежо или тойоту, и ты увидишь как в лице изменится)

    10.11.2025

  • морпех

    Просто я люблю простор,а любые наши машины уступают по внутреннему объёму моим...Так - то я понимаю,о чём говоришь...Просто кому - то везёт с машиной,кому - то нет...И всё - таки пока в РФ Лада (даже с учётом Москвы и Питера)самая популярная машина в плане цена - качество...Ну а новые машины по качеству с той же Пежо 408 даже сравнивать нельзя - "земля и небо"!))

    10.11.2025

  • Millwall82

    Ты не понял, с завода гнилое, т.е. при выходе. С завода ржавчина, нет никакого скк. Там могут отказать тормаза или двиг. Легко.

    10.11.2025

  • морпех

    Ну видишь,у меня много примеров,когда не гниёт даже через 10 лет,и ничего ососбо не ломается...Легко обслуживать,ато я вчера лампу ближнего света и аккумулятор на Пежо менял - в который раз провозился больше часа...На Гранте тоже самое занимает...3 минуты!

    10.11.2025

  • Millwall82

    Оо, сразу "почуешь" разницу. такие машины. Лучше любую убитую бу купить, проблем будет в разы меньше. Не будет например сцепление сгорать на горке. Или тормаза отказывать.

    10.11.2025

  • Millwall82

    ни в коем случае, нет умысла обосрать, но я имел с ними дело, это полное говно. Еще с советских времен! Просто тогда не было никакой альтернативы, или волга (но кому надо), или дохлые заз и москвич. С тех пор почти ничего не изменилось. Была у меня и копейка, и девятка, и десятка. Ездил на 5 и 6. Просто лютое говно, гнилое еще с завода. А ведь это когда было, еще в 90х и нулевых. Любая(!!!!) иномарка в разы круче будет.

    10.11.2025

  • морпех

    Я не ездил,сразу купил Пежо 408,потом камрюху...Просто ща дорого обходятся...недавно лобовуху поменял - полмашины Гранта стоило)..Вот думаю тоже на Весту поменять с большим клиренсом и улучшенной подвеской...Если резко в цене взлетит(больше,чем в полтора раза) из - за утильсбора - останусь доезжать на своих...

    10.11.2025

  • Millwall82

    у дома у тебя много этого говна? а по дороге когда едешь? вот то-то же. Ты же ездил на этом (наверное), сам понимаешь разницу.

    10.11.2025

  • Millwall82

    это Москва? На Набережной? Когда там бывал (часто), там стояли иномарки класса люкс. Поголовно. Все. Пару Аурусов, но там полностью весть фарш импорт.

    10.11.2025

  • морпех

    По поводу утильсбора - днище,конечно!

    10.11.2025

  • морпех

    Ну у нас парковка возле Штаба - 220 авто ,из них почти половина - авто - Автоваз,потом тойота и китайские разные(!)марки,типа хавал и гили

    10.11.2025

  • Millwall82

    зайду даже с другой стороны, посчитай у себя на парковке автоваз, или за день хотя бы. Там будет даже меньше 10%. Никому не надо это уепище, потому и утильсбор (который правда на войну пойдет).

    10.11.2025

  • Millwall82

    а не задеешься вопросом, почему не автоваз у тебя?))) ну и про калину вранье, это не машина, начнем с этого. Ну и с 2004 года это вышло, я знаю кто ее разрабатывал, но это видимо как прикол был) полный пздц, а не машина. Сам проедь) хотя бы 1000 км)

    10.11.2025

  • морпех

    https://auto.vercity.ru/statistics/sales/europe/2024/russia/...Это первый попавшийся ресурс!У моего отца,например,"Калина"ни разу не ломалась с 2003 года!После аварии только поменял стойку и крыло и...всё!У меня Пежо 408 и Тойота "Камри"... - 7 и 11 лет...Задолбался уже что - то менять,перебирать...Стиль вождения примерно одинаковый...Сосед 2 года назад старенькую бэху 6 - ку(2016 года) с удовольствием поменял на новую "Весту"поменял - говорит очень рад!

    10.11.2025

  • Millwall82

    хахаха, это где? максимум 10% рынка. Любой (абсолютно) предпочтет в РФ убитую иномарку, чем это чудо, которое ломается сразу после завода. Я с этими твирдоргами когда-то давно работал, это просто п...дец. Нет ничего хуже автоваза, ничего. Отсюда и такой "продукт". Это не машины, это не конструктора, это не технологи, это не производство. Это поделки. Просто уепищного качества, там нет как такового СКК (службы контроля качества).

    10.11.2025

  • морпех

    Ну до сих пор в РФ авто Автоваза "на голову"выше любой марки по продажам!Ну а на мир по - любому не пустят...

    10.11.2025

  • Millwall82

    Тапок он один, а тут любой сильнее Цуноды. Шансы будут, но конечно не на победы. Фурам вполне кстати подходят последние этапы. Но это конечно топ5, а не победы.

    10.11.2025

  • hottie

    Не уверен, что Леклер сможет хотя бы раз 3м стать в оставшихся гонках. Макс быстрее, Маки тоже, Мерсы немного, но тоже быстрее. Разве что если сходы будут среди них.

    10.11.2025

  • Millwall82

    Мерседес и заберет 2 место в КК, но 3 пожалуй за Фурами, уж слишком нулевой Цунода. Леклер вполне на подиум заедет, а Хэм в топ5 заедет. Но конечно для Фур сезон-катастрофа, ни единой победы. Только спринт в КНР.

    10.11.2025

  • hottie

    На чем там уже сосредотачиваться? 3 этапа осталось. Подиум за счастье будет, а так Мерседес считай уехал и тут разве что совместными усилиями пробовать набирать очков больше, чем один Макс наберет.

    10.11.2025

  • Millwall82

    феррари купите автоваз. Вы же отцы-основатели сего "чуда" (концерн FIAT). Будет такое же ведро как и Феррари, но хоть красивое. Продажи пойдут вверх.

    10.11.2025

