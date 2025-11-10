Элканн: «Пилотам «Феррари» нужно сосредоточиться на команде и меньше болтать»

Президент «Феррари» Джон Элканн назвал разочарованием этап в Бразилии для итальянской команды.

Оба пилота «Скудерии», Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, сошли с дистанции по ходу гонки. После неудачного выступления британец заявил, что в последнее время «живет в кошмаре».

«Этап в Бразилии был большим разочарованием. У нас есть механики, которые хорошо делают свою работу на пит-стопе. Благодаря нашим инженерам машина, безусловно, улучшилась. Остальное не на высоте», — приводит слова Элканна Sky Sport.

Президент «Феррари» также указал на то, что нужно делать пилотам команды для борьбы за второе место в Кубке конструкторов.

«Нашим пилотам важно сосредоточиться на «Феррари» и меньше болтать, потому что впереди важные гонки. Занять второе место в зачете конструкторов не является чем-то невозможным», — добавил он.

После Гран-при Бразилии «Феррари» опустилась на четвертое место в Кубке конструкторов. Команда уступает идущему на третьей позиции «Ред Булл» 4 очка, а расположившемуся на второй строчке «Мерседес» — 36 очков.