25 июня, 15:35

Представлено расписание предсезонных тестов «Формулы-1» в 2026 году

Камила Абдурахманова
корреспондент

В 2026 году предсезонные тесты «Формулы-1» будут длиться девять дней, а не три, как в 2025 году, сообщает Racingnews365.

Тестирования стартуют в Барселоне 26 января и продлятся до 30 января. Каждая из 11 команд сможет провести тесты только в течение трех дней из пяти. Дополнительное время предусмотрено на случай неблагоприятных погодных условий или технических проблем. Оставшиеся тесты пройдут в Бахрейне.

Предварительное расписание предсезонных тестов «Формулы-1» на 2026 год: Барселона: с 26 по 30 января; Бахрейн: с 11 по 13 февраля; Бахрейн: с 18 по 20 февраля.

