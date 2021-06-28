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Представители «Ауди» и «Порше» будут присутствовать на встрече для обсуждения регламента «Ф-1» с 2025 года

20:37

В «Формуле-1» в ближайшее время собираются определиться с новым моторным регламентом, который должен вступить в силу, начиная с сезона-2025, сообщает Auto Motor und Sports.

3 июля в Шпильберге должна будет состояться встреча, на которой будут присутствовать президент ФИА Жан Тодт, исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали и спортивный директор Росс Браун, и представители всех нынешних производителей моторов в «Ф-1».

Также на встрече будут присутствовать босс «Ауди» Маркус Дойсманн и исполнительный директор «Порше» Оливер Блуме. Компании рассматривают возможность участия в «Ф-1» как минимум в качестве поставщиков двигателей.

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Иван Шитик все материалы автора
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