Предсезонка Формулы-1 пройдет в Бахрейне

Предсезонные тесты Формулы-1 запланированы на 12-14 марта и пройдут в Бахрейне, объявили Liberty Media и FIA.

Предсезонка пройдет на трассе Сахир в Бахрейне. Изначально они должны были пройти в Монмело, рядом с Барселоной (Испания). Решение объясняют соображениями безопасности. Старт сезона также пройдет в Бахрейне 28 марта.

Сезон-21 будет состоять из 23 этапов. Гран-при России пройдет в Сочи 26 сентября.