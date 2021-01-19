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Предсезонка Формулы-1 пройдет в Бахрейне

19:02

Предсезонные тесты Формулы-1 запланированы на 12-14 марта и пройдут в Бахрейне, объявили Liberty Media и FIA.

Предсезонка пройдет на трассе Сахир в Бахрейне. Изначально они должны были пройти в Монмело, рядом с Барселоной (Испания). Решение объясняют соображениями безопасности. Старт сезона также пройдет в Бахрейне 28 марта.

Сезон-21 будет состоять из 23 этапов. Гран-при России пройдет в Сочи 26 сентября.

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