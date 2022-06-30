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Сегодня, 21:47

В Госдуме призвали оштрафовать организаторов соревнований по автоспорту в Великобритании

Алексей Еремин
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал оштрафовать организаторов соревнований по автоспорту в Великобритании. Ранее сообщалось, что из-за проблем с визой российский пилот «Формулы-3» Александр Смоляр пропустит этап гоночной серии в Великобритании.

«Британские спортивные организации уже «проявили» себя в ситуации с Уимблдоном, — цитирует ТАСС Свищева. — Теперь мы видим такую же историю, но уже в автоспорте. Считаю, что Международной автомобильной федерации необходимо вмешаться в эту ситуацию. И все организаторы соревнований внутри Великобритании, которые по каким-либо мотивам не допустят россиян, должны быть оштрафованы. Это ничем не обоснованная дискриминация по национальному признаку».

После трех этапов сезона-2022 в «Формуле-3» Смоляр занимает шестое место в личном зачете с 28 очками. Пилот выступает в нынешнем сезоне под нейтральным флагом. Этап «Формулы-3» в Великобритании пройдет с 1 по 3 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/15091977
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