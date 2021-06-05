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Появилось видео аварии Ферстаппена в третьей практике «Гран-при Азербайджана»

13:58
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию в ходе третьей сессии свободных заездов «Гран-при Азербайджана».

Голландец не смог справиться с управлением в 8-м повороте и въехал в ограждение. Практика была остановлена на время, пока машину убирали с трассы.

Механики «Ред Булл» пытаются восстановить болид Ферстаппена до начала квалификации, которая стартует сегодня, 5 июня в 15.00 (мск). Ферстаппен лидирует в личном зачете «Формулы-1», на его счету 105 очков в 5 гонках сезона-2021.

«Гран-при Азербайджана» проходит с 4 по 6 июня.

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