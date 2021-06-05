Появилось видео аварии Ферстаппена в третьей практике «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в аварию в ходе третьей сессии свободных заездов «Гран-при Азербайджана».

Голландец не смог справиться с управлением в 8-м повороте и въехал в ограждение. Практика была остановлена на время, пока машину убирали с трассы.

How @Max33Verstappen's FP3 ended ? His RB16B is back in the garage being repaired ? #AzerbaijanGP ??pic.twitter.com/R5rmhy3vlH — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) June 5, 2021

Механики «Ред Булл» пытаются восстановить болид Ферстаппена до начала квалификации, которая стартует сегодня, 5 июня в 15.00 (мск). Ферстаппен лидирует в личном зачете «Формулы-1», на его счету 105 очков в 5 гонках сезона-2021.

«Гран-при Азербайджана» проходит с 4 по 6 июня.