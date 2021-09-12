«Потрясающе красиво! Никто не хотел уступать». Реакция болельщиков на столкновение Хэмилтона и Ферстаппена
Лидер чемпионата «Формулы-1» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») досрочно завершили выступление в гонке Гран-при Италии после столкновения.
Инцидент произошел на 26-м круге воскресной гонке, проходящей в Монце. Болиды Хэмилтона и Ферстаппена столкнулись и съехали с трассы в гравий.
Болельщики считают, что этот момент станет одним из самых ярких в сезоне.
X: «Хэмилтон и Ферстаппен сошли? Не знаю, что случилось, но заранее виню Макса».
Daz Judge: «Я не люблю Хэмилтона, но смешно, как люди всегда винят его во всем. Вина полностью лежит на Ферстаппене».
Дмитрий Ушкачев: «Хорошо, что на болиде есть нимб. Любая спортивная борьба не стоит жизни спортсменов».
Артем: «Потрясающе красиво! Никто не хотел уступать!»
Player124: «Почаще бы так. Теперь будет хоть нормальная гонка».
george64: «Если кто-то в Сильверстоуне обвинял Хэма, то здесь Макс неправ в тысячу раз».
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