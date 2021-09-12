«Потрясающе красиво! Никто не хотел уступать». Реакция болельщиков на столкновение Хэмилтона и Ферстаппена

Лидер чемпионата «Формулы-1» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») досрочно завершили выступление в гонке Гран-при Италии после столкновения.

Инцидент произошел на 26-м круге воскресной гонке, проходящей в Монце. Болиды Хэмилтона и Ферстаппена столкнулись и съехали с трассы в гравий.

Болельщики считают, что этот момент станет одним из самых ярких в сезоне.

IMAGE OF THE SEASON pic.twitter.com/7emmBCYP6I — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 12, 2021

X: «Хэмилтон и Ферстаппен сошли? Не знаю, что случилось, но заранее виню Макса».

Daz Judge: «Я не люблю Хэмилтона, но смешно, как люди всегда винят его во всем. Вина полностью лежит на Ферстаппене».

Horner: «Max You are an agressive driver, make sure you finish on top of Hamilton»

#ItalianGP pic.twitter.com/vy35cV1UYA — DC (@DivyaChawla98) September 12, 2021

Дмитрий Ушкачев: «Хорошо, что на болиде есть нимб. Любая спортивная борьба не стоит жизни спортсменов».

Артем: «Потрясающе красиво! Никто не хотел уступать!»

Player124: «Почаще бы так. Теперь будет хоть нормальная гонка».

george64: «Если кто-то в Сильверстоуне обвинял Хэма, то здесь Макс неправ в тысячу раз».