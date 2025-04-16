Постройка автодрома для проведения «Гран-при Испании» начнется в конце апреля

Строительство автодрома для проведения «Гран-при Испании» в Мадриде стартует в конце апреля.

Процесс возведения трассы для «Формулы-1» начнется во второй половине апреля. Первый «Гран-при Испании» на трассе под названием «Мадринг» запланирован на осень 2026 года.

Согласно контракту, подрядчики должны завершить все работы по возведению трассы и объектов инфраструктуры к маю 2026 года. Стоимость работ оценивается в 83,2 миллиона евро, а общая длина трассы составит 5,4 км.