Попов ответил хейтерам, не верящим в успех Хэмилтона в «Феррари»

Российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о переходе семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Тут двояко. Кто-то критикует. Я читал, что Лука ди Монтедземоло не очень доволен, Бриаторе усомнился и даже Вольф... Но здесь... мы видели прошлый год — любовь и ненависть одновременно.

Знаете, я хочу сказать, что так-то оно так. Многие скажут: «40 лет, карьера идет на спад». Но это все до первой победы. Ты настолько хорош, насколько хороша твоя последняя гонка. Да, в квалификациях в прошлом году он уступил Расселлу. Но зная весь год, что он уходит, а Расселл остается, команда неминуемо... не скажу, что «Мерседес» давал ему нехорошие детали, нет. Может быть, машина «Феррари», которая будет построена с учетом его пожеланий, подойдет ему больше», — сказал Попов в социальных сетях.

Попов отметил, что не следует спешить с выводами, ведь мемы мемами, а скорость на трассе — это скорость на трассе. Он предположил, что у Льюиса может настать «бабье лето», то есть вторая молодость, на волне энтузиазма от перехода в легендарную команду «Феррари».

22 января Хэмилтон участвовал в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. В конце прошлого сезона «Формулы-1» Хэмилтон перешел в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес».