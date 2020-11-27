Политические заключенные Бахрейна обратились за помощью к Хэмилтону

Политические заключенные Бахрейна обратились за помощью к пилоту «Мерседес», семикратному чемпиону «Формулы-1» Льюису Хэмилтону, сообщает The Guardian.

По информации источника, три гражданина страны, где пройдут два ближайших этапа «Королевских гонок», сообщили пилоту о том, что пострадали из-за ущемления прав человека. Они призвали спортсмена обратить внимание на борьбу с неравенством и использовать свой статус для освещения ситуации в Бахрейне. Также, они предложили пилоту провести встречу и попросили поддержать их с помощью надписи на футболке.

Первое письмо написал Али Аль-Хаджи, который провел 7 лет в тюрьме за организацию продемократических протестов. Второе письмо пришло от Наджи Юсуф, которая отправилась за решетку за критику режима страны в 2017 году и вышла на свободу в 2019 году. Третье письмо отправил Мухаммед Рамадан, которого признали виновным в продемократической активности и приговорили к смертной казни.

«Гран-при Бахрейна» на трассе «Сахир» пройдет с 27 по 29 ноября, «Гран-при Сахира» — c 4 по 6 декабря.