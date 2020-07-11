«Погодные условия были сложными для всех». Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Штирии»

Действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Штирии».

— Было бы лучше, если бы вышло солнце — мы готовились к солнечной погоде — цитирует Хэмилтона Motorsport. — Но я рад дождю. Всегда ему рад. Как видите, мы превосходно подготовлены к любым условиям. Что касается вчерашних тренировок, то действительно во второй сессии возникла проблема. Ночью мы нашли ее — оказалось, там ничего серьезного. Так что я благодарен команде.

Погодные условия были сложными для всех нас, было сложно понять, куда вообще едешь. За круг до моей решающей попытки у меня был большой момент с аквапланированием, у меня душа ушла в пятки. По счастью, на следующем круге я смог улучшить время.