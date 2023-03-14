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Сегодня, 18:04

Девушка Алонсо: «Контракт Фернандо до 2024 года станет последним, вероятнее всего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Подруга гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо Андреа Шлагер сообщила, что 41-летний спортсмен может покинуть «Формулу-1» уже в следующем году.

«Сейчас у него двухлетний контракт (до конца 2024 года), и, вероятнее всего, он станет последним», — приводит слова Шлагер GPFans.

Также она рассказала, что двукратный чемпион мира фактически не отдыхал в межсезонье: «Вся зима состояла из тренировок, тенниса, лыж. Впечатляет, как он готовился по полной».

Алонсо и Шлагер встречаются с 2022 года. В первой гонке за «Астон Мартин» пилот занял третье место на «Гран-при Бахрейна».

Источник: GPFans
Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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