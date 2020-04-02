Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу, спортивный психолог Елизавета Кожевникова в интервью «СЭ» прокомментировала идею намеренного заражения спортсменов коронавирусом. Она была предложена в системе команд «Формулы-1» «Рэд Булл», где выступает россиянин Даниил Квят. По мнению Кожевниковой, в предложении столько же разумных оснований, сколько риска.

— Много историй о том, как люди взрослого, рабочего возраста, в том числе спортсмены, переживают инфекцию. Многие болеют, кто-то без симптоматики, кто-то с ней, но я не слышала о летальных исходах среди атлетов. Поэтому в идее намеренной иммунизации столько же оснований, сколько и рисков. Проблема сейчас для большинства спортсменов в том, как пережить этот период без спорта, потому что исчезли главные ориентиры, понимание — что делать.

Если посмотреть на общество масштабировано, с дистанции Луны, то очевидно, что у человечества нет понимания того, с чем мы столкнулись. Способы реакции на пандемию у всех индивидов и стран разные. Раз такая неопределенность, почему нет? Если бы меня спросили как атлета, наемного сотрудника «Рэд Булл» — я бы согласилась на эту интервенцию. Лично я бы хотела переболеть чем раньше, тем лучше и понять, что со мной происходит. (Дмитрий Кузнецов)

Подробнее об этой истории — на сайте «СЭ»