Победный финиш Хэмилтона с проколом. Его чуть не опередил Ферстаппен

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сумел выиграл «Гран-при Великобритании», несмотря на прокол незадолго до финиша. Опубликовано видео драматичного завершения гонки.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен получил шанс обогнать британца, но в итоге все же стал вторым, уступив 5,856 секунды. На третьей позиции Шарль Леклер из «Феррари».

Партнер Хэмилтона Валттери Боттас из-за проблем с шинами стал только 11-м. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» сошел с дистанции на 13-м круге.