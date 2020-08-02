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Победный финиш Хэмилтона с проколом. Его чуть не опередил Ферстаппен

18:12
Льюис Хэмилтон. Фото "Формула-1".
Льюис Хэмилтон. Фото "Формула-1".
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сумел выиграл «Гран-при Великобритании», несмотря на прокол незадолго до финиша. Опубликовано видео драматичного завершения гонки.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен получил шанс обогнать британца, но в итоге все же стал вторым, уступив 5,856 секунды. На третьей позиции Шарль Леклер из «Феррари».

Партнер Хэмилтона Валттери Боттас из-за проблем с шинами стал только 11-м. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» сошел с дистанции на 13-м круге.

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