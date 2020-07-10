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«Плохо, если придется стартовать шестым». Хэмилтон надеется, что квалификация состоится

10 июля 2020, 22:57
Льюис Хэмилтон. Фото "Мерседес".
Льюис Хэмилтон. Фото "Мерседес".
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в свободных заездах «Гран-при Штирии». Если квалификацию отменят из-за дождя, в гонке он будет стартовать шестым, согласно результату второй тренировки.

«Конечно, плохо, если квалификация не состоится и мне придется стартовать с этой позиции, — цитирует Хэмилтона Autosport. — Тогда я окажусь на стартовой решетке даже ниже, чем на прошлой неделе. Задача на гонку будет непростой. Обе тренировки начинались для меня неплохо, но потом я отставал, тогда как у Валттери (Боттаса — Прим. «СЭ») и других гонщиков был хороший темп. Надо выяснить причину этой проблемы. Надеюсь, завтрашний день сложится для меня лучше».

В случае отмены квалификации с поула в гонке будет стартовать пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/63378-lyuis-hemilton-ploho-esli-mne-pridetsya-startovat-shestym

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