«Плохо, если придется стартовать шестым». Хэмилтон надеется, что квалификация состоится

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в свободных заездах «Гран-при Штирии». Если квалификацию отменят из-за дождя, в гонке он будет стартовать шестым, согласно результату второй тренировки.

«Конечно, плохо, если квалификация не состоится и мне придется стартовать с этой позиции, — цитирует Хэмилтона Autosport. — Тогда я окажусь на стартовой решетке даже ниже, чем на прошлой неделе. Задача на гонку будет непростой. Обе тренировки начинались для меня неплохо, но потом я отставал, тогда как у Валттери (Боттаса — Прим. «СЭ») и других гонщиков был хороший темп. Надо выяснить причину этой проблемы. Надеюсь, завтрашний день сложится для меня лучше».

В случае отмены квалификации с поула в гонке будет стартовать пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.