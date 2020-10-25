Россиянин Даниил Квят прокомментировал свое выступление на «Гран-при Португалии». Пилот занял 19-е место, став последним среди всех гонщиков, сумевших финишировать.

— Это была плохая гонка, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Квята. — С первых кругов было трудно что-то сделать, потому что я уже был в плохой позиции. Было сложно, что-то пошло не так с шинами, как будто они недостаточно прогрелись, на первых кругах у меня были проблемы со сцеплением. К тому же, ветер не очень облегчал задачу, такие погодные условия всегда непросты. Иногда бывают хорошие гонки, иногда плохие, у меня сегодня была плохая. Нужно проанализировать то, что случилось на первых кругах с температурой резины, и вернуться сильнее на следующем этапе.