«Пирелли» проведет первые тесты шин на сезон-2023 после «Гран-при Эмилии-Романьи»

Компания «Пирелли» определилась с датами тестов новых шин на сезон-2023, сообщает Autosport.

Первые тестовые сессии пройдут в Имоле после «Гран-при Эмилии-Романьи», который состоится в конце текущей недели. 26 апреля новую резину будут тестировать «Альфа Таури», «Альфа Ромео и «Альпин», 27 апреля — «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Феррари».

На 24 июня запланированы тесты с участием «Феррари» на трассе в Муджелло. 12 июля в Шпильберге шины протестируют «Макларен», «Уильямс» и «Ред Булл», а 13 июля — «Макларен», «Уильямс» и «Альпин». 2 и 3 августа тестовые сессии пройдут в Будапеште с участием «Мерседес» и «Астон Мартин», а 13 сентября в Монце резину будет тестировать «Ред Булл». Речь идет о тестах шин для сухих погодных условий, информации о промежуточной и дождевой резине в данный момент нет.

Также планируется, что прототипы новых шин будут протестированы во время двух пятничных свободных практик по ходу сезона-2022.