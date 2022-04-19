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Сегодня, 20:10

«Пирелли» проведет первые тесты шин на сезон-2023 после «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Компания «Пирелли» определилась с датами тестов новых шин на сезон-2023, сообщает Autosport.

Первые тестовые сессии пройдут в Имоле после «Гран-при Эмилии-Романьи», который состоится в конце текущей недели. 26 апреля новую резину будут тестировать «Альфа Таури», «Альфа Ромео и «Альпин», 27 апреля — «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Феррари».

На 24 июня запланированы тесты с участием «Феррари» на трассе в Муджелло. 12 июля в Шпильберге шины протестируют «Макларен», «Уильямс» и «Ред Булл», а 13 июля — «Макларен», «Уильямс» и «Альпин». 2 и 3 августа тестовые сессии пройдут в Будапеште с участием «Мерседес» и «Астон Мартин», а 13 сентября в Монце резину будет тестировать «Ред Булл». Речь идет о тестах шин для сухих погодных условий, информации о промежуточной и дождевой резине в данный момент нет.

Также планируется, что прототипы новых шин будут протестированы во время двух пятничных свободных практик по ходу сезона-2022.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/four-f1-teams-to-stay-in-imola-for-pirelli-testing/10044706/
Формула-1
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