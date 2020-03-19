«Пирелли» объявила составы шин на «Гран-при Монако», несмотря на то, что этап под угрозой

Компания «Пирелли» объявила составы шин на «Гран-при Монако» несмотря на то, что проведение этапа находится под вопросом из-за пандемии коронавируса.

В заявлении на официальном сайте компании сообщается, что на гонке в Монако будут использовать комплекты С3 («хард»), С4 («медиум») и С5 («софт»).

«Гран-при Монако» должен состояться с 21 по 24 мая, организаторы ведут подготовку к проведению этапа, однако гонка находится под вопросом и может быть перенесена или отменена. В этом году уже были отменены или отложены 4 этапа «Формулы-1»: в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае, сезон-2020 до сих пор не стартовал. Под угрозой находятся гонки в Азербайджане, Испании, и Нидерландах.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.