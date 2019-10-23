Пилоты «Рено» исключены из протокола «Гран-при Японии», Квят набрал очко

Пилоты «Рено» Даниэль Риккьярдо и Нико Хюлькенберг исключены из протокола гонки «Гран-при Японии», информирует пресс-служба ФИА.

Таким образом, произошло перераспределение мест с шестого по десятое. Шестым стал Шарль Леклер, седьмое место у Пьера Гасли, дальше идут Серхио Перес и Лэнс Стролл. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят замыкает первую десятку.

Исключение из протоколов пилотов «Рено» стало следствием протеста команды «Рейсинг Пойнт», которая оспорила легальность болидов французской команды из-за тормозного баланса. ФИА в итоге признала эту систему электронным помощником и приняла решение исключить обоих пилотов.