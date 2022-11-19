Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:07

Пилоты «Ред Булл» заняли первый ряд после квалификации впервые с 2018 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби». Второе время показал его партнер по команде Серхио Перес.

Таким образом, пилоты «Ред Булл» впервые с 2018 года заняли первый ряд после квалификации — в 25-й раз в истории команды.

В 2018-м партнеры по команде Дани Риккьярдо и Макс Ферстаппен начинали гонку на первых местах на «Гран-при Мексики».

Среди команд лидером по количеству стартов с 1-го и 2-го мест является «Мерседес» (83). Далее идут — «Феррари» (82), «Макларен (63) и «Уильямс» (62).

Формула-1
Макларен
Мерседес
Ред Булл
Уильямс
Феррари
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
0
Читайте также
Британцы все-таки узнали про женские критические дни. «Уимблдон» разрешил цветные трусы
Макдэвид отберет привычный приз Овечкина? Канадская суперзвезда забивает непривычно много
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби»

Феттель: «Перед квалификацией думал о людях, которые могли быть здесь»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости