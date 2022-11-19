Пилоты «Ред Булл» заняли первый ряд после квалификации впервые с 2018 года

Пилот «Ред Булл» и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби». Второе время показал его партнер по команде Серхио Перес.

Таким образом, пилоты «Ред Булл» впервые с 2018 года заняли первый ряд после квалификации — в 25-й раз в истории команды.

В 2018-м партнеры по команде Дани Риккьярдо и Макс Ферстаппен начинали гонку на первых местах на «Гран-при Мексики».

Среди команд лидером по количеству стартов с 1-го и 2-го мест является «Мерседес» (83). Далее идут — «Феррари» (82), «Макларен (63) и «Уильямс» (62).