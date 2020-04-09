Пилоты «Хаас» добровольно попросили сократить им зарплату

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, что пилоты Ромен Грожан и Кевин Магнуссен добровольно предложили сократить себе зарплату из-за экономических проблем команды в связи с пандемией коронавируса.

— Мы не сможем запустить производственные мощности в течение трех месяцев, пока у нас не будет дохода, — приводит GrandPX.news слова Штайнера. — У крупных автопроизводителей ситуация проще. Наши пилоты, Кевин Магнуссен и Ромен Грожан сами предложили свою помощь, сказали: «Если от нас что-то понадобится, то дайте знать». Речь о сокращении их зарплат. Гонщики прекрасно понимают ситуацию, в которой мы оказались. Подробностей для вас у меня нет, но я рад, что пилоты сами заговорили об этом.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.