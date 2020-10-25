Пилоты «Формулы-1» вновь встали на одно колено перед гонкой. Квята не было на акции
16:18
Гонщики «Формулы-1» провели традиционную антирасистскую акцию перед стартом гонки «Гран-при Португалии».
На фотографии, опубликованной пресс-службой «Формулы-1», отсутствует российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят.
Гонщики «Формулы-1» встают на одно колено перед каждой гонкой сезона-2020 в поддержку борьбы с расизмом и социальной несправедливостью. Некоторые пилоты, в том числе и Даниил Квят, предпочитают не вставать на колено а проводить акцию стоя, облачившись в футболки с надписью «Нет расизму».
#WeRaceAsOne pic.twitter.com/VZqkYpv1pr— Formula 1 (@F1) October 25, 2020