Леклеру подарили футболку «Лацио» с автографами игроков перед этапом «Формулы-1»

Пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру перед квалификацией «Формулы-1» в Италии подарили футболку клуба «Лацио» с автографами игроков.

Помимо фамилии гонщика на футболке отображен номер машины Леклера — 16.

«Я не очень слежу за футболом, но я очень доволен. Большое спасибо», — цитирует пилота журналист Симоне Бризи в своем Twitter.

Come si fa a non tifare Leclerc? pic.twitter.com/aeuxqt9RXt — Simone Brisi (@SimoneBrisi) April 22, 2022

После трех этапов сезона-2022 Леклер лидирует в личном зачете с 71 очком.

Этап «Формулы-1» в Имоле (Италия) пройдет с 22 по 24 апреля.