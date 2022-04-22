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Сегодня, 20:06

Леклеру подарили футболку «Лацио» с автографами игроков перед этапом «Формулы-1»

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Пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру перед квалификацией «Формулы-1» в Италии подарили футболку клуба «Лацио» с автографами игроков.

Помимо фамилии гонщика на футболке отображен номер машины Леклера — 16.

«Я не очень слежу за футболом, но я очень доволен. Большое спасибо», — цитирует пилота журналист Симоне Бризи в своем Twitter.

После трех этапов сезона-2022 Леклер лидирует в личном зачете с 71 очком.

Этап «Формулы-1» в Имоле (Италия) пройдет с 22 по 24 апреля.

Формула-1
Феррари
ФК Лацио
Шарль Леклер
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