Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:27

Пилотов «Формулы-1» могут лишить очков за ношение украшений во время гонок

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Льюис Хэмилтон.
Фото Global Look Press

Пилотов «Формулы-1» могут лишить очков в случае, если они будут носить украшения во время этапов гоночной серии, находясь в болиде, сообщает Auto Motor und Sport.

При первом нарушении гонщика могут оштрафовать на 50 тысяч евро и на 25 тысяч евро условно. Если пилот вновь нарушит правила, то ему выпишут штраф в размере 100 тысяч евро и 25 тысяч условно.

За третье нарушение спортсмена могут оштрафовать на 250 тысяч евро и лишить до 10 очков в личном зачете. Если команда подаст ложную информацию директору гонки по поводу наличия украшений или пирсинга у пилотов, то ее также могут наказать штрафом в 250 тысяч евро.

Ранее гоночный директор ФИА Нильс Виттих включил проверку на наличие у пилотов пирсинга или украшений в протокол проверки гонщиков перед началом заездов. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» отказался подчиняться запрету на ношение украшений во время гонок.

Источник: https://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/streit-hamilton-fia-koerperschmuck-cockpit-sicherheit-unfall/
Формула-1
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Абрамович официально продал «Челси». За сколько, кто покупатели, сколько потерял сам – все подробности сделки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Льюис Хэмилтон отказался подчиняться запрету ФИА на ношение пирсинга во время этапов «Формулы-1»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости