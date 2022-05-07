Пилотов «Формулы-1» могут лишить очков за ношение украшений во время гонок

Пилотов «Формулы-1» могут лишить очков в случае, если они будут носить украшения во время этапов гоночной серии, находясь в болиде, сообщает Auto Motor und Sport.

При первом нарушении гонщика могут оштрафовать на 50 тысяч евро и на 25 тысяч евро условно. Если пилот вновь нарушит правила, то ему выпишут штраф в размере 100 тысяч евро и 25 тысяч условно.

За третье нарушение спортсмена могут оштрафовать на 250 тысяч евро и лишить до 10 очков в личном зачете. Если команда подаст ложную информацию директору гонки по поводу наличия украшений или пирсинга у пилотов, то ее также могут наказать штрафом в 250 тысяч евро.

Ранее гоночный директор ФИА Нильс Виттих включил проверку на наличие у пилотов пирсинга или украшений в протокол проверки гонщиков перед началом заездов. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» отказался подчиняться запрету на ношение украшений во время гонок.