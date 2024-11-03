Пилот «Уильямса» Колапинто разбил машину на «Гран-при Бразилии»

Пилот «Уильямса» Франко Колапинто попал в аварию на «Гран-при Бразилии». Гонка в Сан-Паулу была остановлена красными флагами.

Колапинто потерял контроль над машиной на мокром участке трассы.

Это уже третья авария «Уильямс» за сегодня: Колапинто попал в аварию в квалификации, как и Алекс Албон, который даже не смог принять участие в гонке.

На данный момент топ-3 выглядит следующим образом: Эстебан Окон («Альпин»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Пьер Гасли («Альпин»).