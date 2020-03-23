Пилот «Рено» выиграл виртуальный «Гран-при Бахрейна», Шварцман сошел

Пилот «Рено» Чжоу Гуаньюй выиграл виртуальный «Гран-при Бахрейна» в игре F1 2019, он был организован после отмены этапа из-за пандемии коронавируса. Вторым стал Стоффель Вандорн на «Мерседесе», Филипп Энг на «Ред Булле» — третий.

Россиянин Роберт Шварцман на «Феррари» стартовал девятым, на первом круге вышел на четвертое место, но в конце гонки сошел с дистанции. Он попал в аварию.

У гонщика «Макларена» Ландо Норриса игра отключилась в самом начале, искусственный интеллект привел его машину к пятому месту.