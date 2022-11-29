Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Р§Рњ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 00:20

Перес считает, что Алонсо ждет успешный сезон в составе «Астон Мартин»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что Фернандо Алонсо ждет успешный сезон в составе «Астон Мартин».

«Думаю, Фернандо сможет поднять команду. Все, что я слышу — это то, что впереди их ждет очень конкурентоспособный год. Думаю, для спорта и для всех болельщиков было бы здорово, если бы Фернандо сражался впереди со своим соотечественником Карлосом Сайнсом и «Ред Булл», — приводит слова Серхио Переса PlanetF1.

В сезоне-2022 Алонсо в составе «Альпин» занял девятое место в личном зачете, набрав 81 очко. С 2023 года он будет выступать за «Астон Мартин», с которым подписал контракт летом этого года.

Формула-1
Астон Мартин
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Норвежский журналист Сальтведт отреагировал на отстранение российских лыжников
Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом
На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн
Захарова: слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов являются извращением истины
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Альпин» и «Астон Мартин» заинтересованы в приглашении Бинотто в случае его ухода из «Феррари»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости