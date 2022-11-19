Серхио Перес: «Ферстаппен отлично поработал, в том числе сумев помочь мне»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации «Гран-при Абу-Даби».

Он занял второе место, уступив только партнеру по команде Максу Ферстаппену.

«У меня хорошая стартовая позиция. Мне не удалось сделать последний шаг вперед в третьем сегменте, особенно слабым получился первый быстрый круг, так что мы оказались немного позади. Здорово, что мы смогли занять первый ряд на стартовой решетке.

Макс отлично поработал, в том числе сумев помочь мне, в последней попытке мы правда сильно отработали как команда. С нетерпением жду гонку, самый главный день завтра. С учетом того, как сильно смотрелись и «Феррари», и «Мерседес», гонка должна получиться интересной», — рассказал Перес.