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Сегодня, 20:08

Серхио Перес: «Ферстаппен отлично поработал, в том числе сумев помочь мне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации «Гран-при Абу-Даби».

Он занял второе место, уступив только партнеру по команде Максу Ферстаппену.

«У меня хорошая стартовая позиция. Мне не удалось сделать последний шаг вперед в третьем сегменте, особенно слабым получился первый быстрый круг, так что мы оказались немного позади. Здорово, что мы смогли занять первый ряд на стартовой решетке.

Макс отлично поработал, в том числе сумев помочь мне, в последней попытке мы правда сильно отработали как команда. С нетерпением жду гонку, самый главный день завтра. С учетом того, как сильно смотрелись и «Феррари», и «Мерседес», гонка должна получиться интересной», — рассказал Перес.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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Ферстаппен: «Предоставили Пересу возможность выбрать, и он решил поехать сзади. Таким был план на квалификацию»
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