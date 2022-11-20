Перес — о поражении в борьбе с Леклером: «Я отдал все силы»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Абу-Даби».

Мексиканец уступил Шарлю Леклеру из «Феррари» в борьбе за второе место в гонке и чемпионате.

«В конечном счете я должен быть доволен. Я отдал все силы, команда выкладывалась по полной весь сезон. Не сомневаюсь, что в следующем году мы станем сильнее.

Случались прекрасные моменты, отличная борьба. В этом году у меня возникали проблемы при работе с шинами в гонках. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем прибавить в этом плане и стать сильнее в целом.

В любом случае я рад, что сейчас могу просто отправиться домой, а не обсуждать все это. Иногда такое случается, ничего не поделаешь», — заявил Перес Sky Sports.