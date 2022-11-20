Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:28

Перес — о поражении в борьбе с Леклером: «Я отдал все силы»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Абу-Даби».

Мексиканец уступил Шарлю Леклеру из «Феррари» в борьбе за второе место в гонке и чемпионате.

«В конечном счете я должен быть доволен. Я отдал все силы, команда выкладывалась по полной весь сезон. Не сомневаюсь, что в следующем году мы станем сильнее.

Случались прекрасные моменты, отличная борьба. В этом году у меня возникали проблемы при работе с шинами в гонках. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем прибавить в этом плане и стать сильнее в целом.

В любом случае я рад, что сейчас могу просто отправиться домой, а не обсуждать все это. Иногда такое случается, ничего не поделаешь», — заявил Перес Sky Sports.

Ред Булл
Феррари
Серхио Перес
Шарль Леклер
0
Читайте также
Кто станет чемпионом, кто лучшим игроком, а кто провалится. Прогнозы журналистов «СЭ» на чемпионат мира
Фанат Трусовой выбежал на лед в Самаре. Что было дальше?
Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве
Площадь пожара в складском здании в центре Москвы увеличилась до 2,5 тыс. кв. м
Украинский военнослужащий незаконно зашел на территорию Белоруссии
Как вести себя на дороге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Феттель — о последней гонке: «Мне будет этого не хватать — уверен будет не хватать сильнее, чем мне кажется сейчас»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости