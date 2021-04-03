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Пилот «Ред Булл» Перес взял гоночный номер в честь футболиста Саморано

09:59
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что взял гоночный номер «11» в честь бывшего форварда сборной Чили и «Интера» Ивана Саморано.

«В детстве мне очень нравился Саморано. Когда он играл в Мексике за «Америку», он выступал под номером «11». Я пришел в картинг и решил, что тоже хочу выступать под этим номером. С тех пор постоянно использую его», — рассказал Перес в видео, опубликованном у него в Instagram.

Публикация от Checo Pe`rez (@schecoperez)

Перес выступает в «Формуле-1» под номером «11» с 2014 года — с момента, когда пилоты смогли выбирать персональные номера.

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