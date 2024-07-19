Перес — о слухах про увольнение: «Я буду выступать в «Формуле-1» и в этом, и в следующем году»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес опроверг слухи о том, что ему грозит увольнение во время августовского перерыва в случае неудовлетворительных результатов на этапах в Венгрии и Бельгии.

В июне мексиканский гонщик продлил контракт с «Ред Булл». Отмечалось, что соглашение рассчитано на два года.

«От них ничего зависеть не будет. Понятное дело, что я не могу говорить о моем контракте. Вообще, я говорил о том, что два ближайших «Гран-при» будут для меня очень важны, я хочу уйти на перерыв в хорошем настроении. Ничего другого я не имел в виду. Я полностью сосредоточен и готов выполнить задачу. Я буду выступать в «Формуле-1» и в этом, и в следующем году, тут ничего не меняется», — цитирует Переса Crash.net.

34-летний Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом мира. В этом году Перес четыре раза поднимался на подиум. На последнем из прошедших этапов «Ф-1» в Великобритании он занял 17-е место. На данный момент мексиканец располагается на шестой позиции в личном зачете пилотов.