Ферстаппен: «Я не думаю о своем месте среди величайших гонщиков»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не задумывается о своем месте в истории «Формулы-1».

«Я думаю, что уже достиг большего, чем мог когда-либо мечтать, поэтому я всегда просто стараюсь показать свой максимум. Я действительно не думаю о своем месте среди величайших гонщиков с точки зрения побед и титулов. Я просто хочу делать свою работу. Конечно, я знаю, что мой контракт действует до 2028 года, и я хочу постараться выиграть больше с этой командой. Но я никогда не был парнем, которого интересовала бы статистика. Я всегда хотел вернуться после гонки и сказать себе, что выжал из себя все, потому что именно это делает меня счастливым», — заявил Ферстаппен.

25-летний нидерландский гонщик является двукратным чемпионом «Формулы-1» (в сезонах-2021 и 2022).