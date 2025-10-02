Формула-1
Сегодня, 20:54

Ферстаппен о шансах на титул в этом сезоне: «50 на 50 — либо выиграю, либо нет»

Алина Савинова

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не придает большого значения тому, насколько велики его шансы побороться за титул в этом сезоне «Формулы-1».

«Шансы на титул? 50 на 50. Либо выиграю, либо нет. Я предпочитаю просто идти вперед, гонку за гонкой. Отставание в 69 очков — это много. Особенно если учесть то, как развивались события по ходу сезона в целом. «Макларен» уверенно доминировал, и я не думаю, что картина внезапно изменится. Так что я не слишком переживаю. Просто стараюсь получать удовольствие от гонок и показывать свой максимум», — приводит Sky Sports слова Фертсаппена.

28-летний нидерландец является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». После 17 этапов сезона-2025 гонщик «Ред Булл» с 255 очками занимает третье место в личном зачете пилотов. Лидирует Оскар Пиастри из «Макларен» (324), вторым идет его партнер по команде Ландо Норрис (299).

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
