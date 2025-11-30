Пилот «Ред Булл» Ферстаппен после победы в Катаре: «Мы в борьбе за титул до самого конца!»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями от победы на Гран-при Катара.

Второе место в гонке занял Оскар Пиастри из «Макларен», третье — Карлос Сайнс из «Уильямс». Еще один пилот «Макларен» и лидер чемпионата Ландо Норрис финишировал четвертым.

«Невероятная гонка! Команда приняла верное решение совершить пит-стоп за машиной безопасности. Это было умно. Крайне рад победить здесь. Мы в борьбе [за титул] до самого конца. Невероятно! Когда я увидел, что в «Макларен» не поехали в боксы [после появления сэйфти-кар], то подумал, что они задумали что-то интересное! Я знал, что у нас есть отрыв, но при этом нужно было беречь шины. Износ оказался очень высоким, но, к счастью, все обошлось», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Перед заключительной гонкой сезона нидерландец идет вторым в личном зачете пилотов, уступая Норрису 12 очков. Гран-при Абу-Даби пройдет с 5 по 7 декабря.