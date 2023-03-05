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Сегодня, 19:40

Ферстаппен выиграл первую гонку сезона, Леклер сошел из-за проблем с двигателем, Алонсо стал третьим

Иван Торопцев
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» и действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона-2023 в Бахрейне.

Нидерландец впервые в карьере победил на трассе в Сахире, до этого его лучшим результатом было второе место в 2020 и 2021 годах.

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес, уступивший победителю 11,987 секунды. На третьей строчке — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», который проиграл лидеру 38,637 секунды.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который шел на третьем месте по ходу гонки, сошел на 41-м круге из-за проблем с двигателем.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 17 по 19 марта.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
Шарль Леклер
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