Макс Ферстаппен: «Гало вновь доказало свою необходимость для «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после завершения «Гран-при Великобритании» рассказал о ситуации, которая привела к серьезной аварии на старте гонки.

«Самое главное, что с Чжоу и Албоном все в порядке. Посмотрим, что в итоге скажут врачи, но будем надеяться, что все будет нормально.

Момент был очень страшный. Обычно, когда гонку останавливают красными флагами сразу же после старта, ты понимаешь, что случилось что-то действительно серьезное. Думаю, сегодня гало вновь доказало свою необходимость для «Формулы-1», — рассказал Ферстаппен Sky Sports.

Гонка была приостановлена из-за аварии на первом повороте, в которую попали пять пилотов. Болид, за рулем которого находился китайский пилот команды «Альфа Ромео», вылетел за пределы трассы и перевернулся.

Гонщик смог покинуть болид только с помощью маршалов и медицинских работников. Он был сразу отправлен в медицинский центр на обследование.